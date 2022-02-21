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Feyenoord'da Orkun Kökçü rüzgarı

#Orkun Kökçü#Feyenoord#A Milli Takım
Feyenoordda Orkun Kökçü rüzgarı

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Son haftalarda formda olan Kökçü, bu sezon 6 gol, 8 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

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Hollanda doğumlu 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord forması ile çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Orkun, son lig mücadelesinde takımının Cambuur'u 3-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Bu sezon takımı ile çıktığı 23 lig maçında 6 gol, 8 asistlik katkıda bulunan Kökçü, Ajax ve PSV'nin ardından zirve yarışında olan Feyenoord'un en etkili silahlarından bir tanesi konumunda.

Feyenoordda Orkun Kökçü rüzgarı

Kariyerinin ilk yıllarında Hollanda U19 Milli Takımı'nda da görev alan orta saha oyuncusu, 2019 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı. Ay-yıldızlı forma ile 13 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.

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#Orkun Kökçü#Feyenoord#A Milli Takım

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