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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Feyenoord, Dick Advocaat'la 1 yıl daha imzaladı

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Feyenoord, Dick Advocaat'la 1 yıl daha imzaladı
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Hollanda ekiplerinden Feyenoord, 72 yaşındaki teknik adam Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı

Hollanda kulübü, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 72 yaşındaki deneyimli teknik adam Dick Advocaat ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

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