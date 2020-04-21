Feyenoord, Dick Advocaat'la 1 yıl daha imzaladı

Hollanda kulübü, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 72 yaşındaki deneyimli teknik adam Dick Advocaat ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.