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Fethiyespor TFF 2. Lig’e yükseldi

#Fethiyespor#TFF 3. Lig#Futbol
Fethiyespor TFF 2. Lig’e yükseldi

TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi.

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TFF 3. Lig play-off finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadele seri penaltı atışlarıyla devam etti. Penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 mağlup eden Fethiyespor, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından Muğla ekibi için kupa seromonisi düzenlendi. Kupayı TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi’nin elinden alan lacivert-beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. Kupayla birlikte tribünlere koşan Fethiyesporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

İçel İdmanyurdu oyuncularından hüzün dolu görüntüler

Maçın ardından göz yaşlarına hakim olamayan İçel İdmanyurdu oyuncuları ise duygu dolu anlar yaşadı. Hüznün hakim olduğu Mersin ekibinde maçı kaybetmenin üzüntüsü yaşandı.

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#Fethiyespor#TFF 3. Lig#Futbol

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