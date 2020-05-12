Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi sona erdi!

Scuderia Ferrari'den yapılan açıklamada 32 yaşındaki Vettel ile yapılan görüşme sonrası 2020 sonunda bitecek olan kontratın uzatılmaması ve yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Red Bull takımında art arda 4 kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, 2015'ten beri mücadele ettiği Ferrari'de toplam 14 yarış galibiyeti aldı.





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