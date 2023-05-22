Ferrari Hamilton iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ± Ã‡Ä±lgÄ±n rakam ve Ã§ok konuÅŸulacak takas...

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Formula 1'in efsane takÄ±mÄ± Scuderia Ferrari, birÃ§ok otoriteye gÃ¶re tarihin en baÅŸarÄ±lÄ± pilotu olan Lewis Hamilton ile yollarÄ±nÄ± birleÅŸtirmek istiyor.

Ä°talya merkezli Formula 1 ekibinin 38 yaÅŸÄ±ndaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iÃ§in dev bir teklife hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

FERRARI HAMILTON'A 40 MÄ°LYON STERLÄ°N DEÄžERÄ°NDE BÄ°R TEKLÄ°F YAPACAK

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin haberine gÃ¶re Ferrari, Lewis Hamilton'a yÄ±llÄ±k 40 milyon Sterlin kazanacaÄŸÄ± bir sÃ¶zleÅŸme teklifi yapacak. Otomobil sporlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±z ismi iÃ§in bizzat Ferrari ÅŸirketinin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± John Elkann'Ä±n devreye girdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ngiliz sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ÅŸu anki takÄ±mÄ± olan Mercedes-AMG Petronas da yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± bÄ±rakmak istemiyor. Ä°ngiltere merkezli takÄ±mÄ±n Hamilton iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ maddi fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi.

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Fakat Hamilton iÃ§in maddi konular Ã¶ncelikli deÄŸil. TecrÃ¼beli sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¶nceliÄŸi bir kez daha Formula 1 DÃ¼nya Åžampiyonu olmak. Ä°ngiliz pilot en son 2020 sezonunu ÅŸampiyon olarak tamamladÄ± ve son iki sezondur Mercedes ile ÅŸampiyonluk iddiasÄ±ndan oldukÃ§a uzak.

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HAMILTON SCHUMACHER'Ä°N REKORUNU FERRARÄ°'DE KIRABÄ°LÄ°R

Lewis Hamilton bugÃ¼ne kadar 7 kez Formula 1'i ÅŸampiyon olarak tamamladÄ±. Åžu an kendisinin ÅŸampiyonluk sayÄ±sÄ± Ferrari'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ile aynÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± sporcu eÄŸer Ferrari'de bir dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu kazanÄ±rsa Alman sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ geride bÄ±rakarak Schumacher'i rekorunu kÄ±rmÄ±zÄ± tulumda kÄ±rmÄ±ÅŸ olacak.

HAMILTON'UN FERRARI'YE TRANSFERÄ° BÄ°R FERRARÄ° PÄ°LOTUNUN SONU OLACAK

Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton transferinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi durum iÃ§in alternatif senaryolar hazÄ±rladÄ±. Maranello merkezli ekip, Ä°ngiliz sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tekliflerini kabul etmesi halinde ÅŸu iki senaryodan birini devreye sokacak:

Carlos Sainz'i baÅŸka bir takÄ±ma gÃ¶nderip Leclerc - Hamilton pilot tandemini oluÅŸturmak. Leclerc ile Hamilton'u takas etmek. EÄŸer bu takas gerÃ§ekleÅŸirse Charles Leclerc Mercedes'e Hamilton Ferrari'ye geÃ§ecek.

HAMILTON BU SEZON 4. SIRADA

Formula 1 2023 sezonunda ilk 5 yarÄ±ÅŸ geride kaldÄ± ve Lewis Hamilton 56 puanla 4. sÄ±rada. Efsane isim bu sezonki tek podyumunu Avustralya GP'de ikinci olarak aldÄ±.

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