Fernando Muslera'dan final sözleri! "Finalde tekrar görüşmeyi hedefliyoruz"

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında yarın deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da takım kaptanı Fernando Muslera, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan kulübüyle geçmişte güzel günler geçirdiğini kaydeden Muslera, "Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma'da çok önemli bir dönem geçirdim. Yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Hedeflerimiz var. İddialıyız. Cesaretle bu maçı göğüsleyip sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz. Lazio'da keyifli günler geçirdim. O zamanlar kulüp başkanı De Rossi beni getirmişti. Beni beklediler. Benimle çalışmak yönünde olumlu iradeleri oldu. İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandık. Zirve anlardı. Taraftarlar ile de güzel ilişkilerim olmuştu. Her sahaya inişimde onların desteği vardı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da keyifli günler geçirdim." dedi.

İki takımında iyi olduğunu ve hata yapanın kaybedeceği bir maç olabileceğini kaydeden Uruguaylı file bekçisi, "İki takım arasında büyük farklar yok. Biz genç ve gerçekten çok çalışkan, korkusuz bir takımız. Lazio daha deneyimli, organize bir takım. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takım. Bu yüzden belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Biz Fatih Hocamızla birlikte stratejimizi hazırladık." diye konuştu.

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Her iki takımın da finale çıkabilecek güce sahip olduğunu söyleyen Muslera, "Şu anda grupta lideriz. Biz birinciliği korumak için, Lazio da almak için mücadele edecek. Bence Galatasaray ve Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek kapasiteye sahip. Hayalleri ve hedefleri ortak olan iki takım. Her iki takımın da amacı bence kupayı kazanmak. Finalde tekrar görüşmeyi hedefliyoruz, umarım." şeklinde konuştu.