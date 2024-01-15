Fernando Muslera: Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera ve Dries Mertens açıklamalar yaptı.

Kayserispor’un kazandığı penaltıda Bahoken’e geçit vermeyen Fernando Muslera gole izin vermedi. Sarı kırmızılıların kaptanı böylece 7 Ağustos 2022’deki Antalyaspor maçından bu yana ilk kez bir lig maçında penaltı kurtarmış oldu. Uruguaylı eldiven bu sezon kalesine gelen ilk iki penaltıda gole engel olamamıştı.

ŞAMPiYONLUĞUN FAVORiSiYiZ

Muslera maç sonu ise “Zor bir maç oldu, hepsi gibi... Her rakibe karşı elimizden geleni yapıyoruz. Daha rahat olmamız için başta skoru almalıyız. Şu anda iyi durumdayız, kapasitesi yüksek oyuncularımız var” diye konuştu. Deneyimli kaleci şampiyonlukla ilgili ise “Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Normal olan şey bizim şampiyon olmamız. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Büyük takımlara karşı mücadele edeceğiz, sonunda istediğimiz şeye ulaşmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

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HAKEME DEĞiL KENDiMiZE ODAKLANMALIYIZ

Kayseri karşısında Nelsson’a asist yapan, galibiyet golünü de atan Mertens galibiyetin kolay olmadığını söyledi. Belçikalı yıldız “En iyi oyunumuzu sergilemedik. Bizim dış etkenlere ya da hakeme değil, kendimize odaklanmamız gerekiyor” dedi.