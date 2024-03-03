Galatasaraylı yıldızdan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Kaptanı Fernando Muslera ve milli oyuncu Kaan Ayhan, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Çalışmayı seviyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Her maçın zor olduğunu vurgulayan Fernando Muslera, "Şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Galatasaray için her maç zor. Bize karşı rakipler ayrı enerjiyle, kendilerini çok daha fazla vererek mücadele ediyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Fenerbahçe göndermesi yapan Kaan Ayhan, ''Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.'' dedi.

Haberin Devamı

Sakatlığı hakkında konuşan Kaan, ''Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.'' ifadelerini kullandı.