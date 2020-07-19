Fernando Muslera paylaştı: 9 yıl önce bugün...

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 9 yılda çekilmiş 9 fotoğrafını kolaj şeklinde Instagram'da paylaşıp; "9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Muslera, 2011 yılında 6,75 milyon Euro ve Lorik Cana karşılığı Lazio'dan transfer edilmişti.

SELÇUK İNAN'A VEDA ETTİ

Muslera ayrıca futbolu bırakacağını açıklayan Selçuk İnan için de paylaşım yaptı.

Muslera paylaşımında şu sözleri kullandı:

Kaptanım, uzun yıllar seninle aynı forma altında oynamak harikaydı. Aynı sezon mücadeleye başladık, her şeyimizi bu camiaya verdik ve bugün sen futbolu bırakma kararı aldın. Takım arkadaşlığın, dostluğun için sadece kendi adıma değil, tüm Galatasaray camiası adına sana teşekkür ederim. Yeni hayatında sana başarılar diliyorum.

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