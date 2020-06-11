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GeriFutbol Fernando Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 23:18,Son Güncelleme:

Fernando Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti!

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Fernando Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti!
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Fernando Muslera, oğluna "Muslera" adını koyan taraftara sosyal medya hesabı üzerinden "Bu inanılmaz" diyerek teşekkür etti.

Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi

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