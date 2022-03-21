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Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak madalya serisini sürdürüyor

#İbrahim Çolak#Ferhat Arıcan#Cimnastik
Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak madalya serisini sürdürüyor

Türkiye’nin son yıllarda cimnastikte uluslararası alanda adını duyurup ülkemize tarihi başarılar yaşatan İzmirli sporcular İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, 2022 yılında madalya serisini sürdürüyor.

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İki sporcu Mısır’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’ndan 2 gümüş madalyayla döndü. Cimnastikte Türkiye’nin ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu olan 27 yaşındaki İbrahim Çolak, Almanya’da geçen ay yapılan Cottbus Dünya Kupası’nda halka aletinde altın madalyayı boynuna taktıktan sonra Mısır’daki Kaire Dünya Kupası’nı da boş geçmedi.

İbrahim, halka aletinde finalde elde ettiği 14700 puanla gümüş madalyayı kazandı. Rio Olimpiyatları’na katılarak cumhuriyet tarihinin olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçisi olduktan sonra 2020 ve 2021’de üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı ülkemize getiren, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda aldığı bronz madalyayla da cimnastikte ilk olimpiyat madalyamıza ulaşan 28 yaşındaki Ferhat da Kaire’den dereceyle döndü. Geçen ay Almanya’daki kupada rahatsızlığı nedeniyle yarışamayan Ferhat, Mısır’da paralel bar finalinde 14800 puanla gümüş madalyaya ulaşıp olimpiyattan sonra ilk önemli organizasyonunda derece aldı.

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#İbrahim Çolak#Ferhat Arıcan#Cimnastik

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