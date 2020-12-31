Ferhat Arıcan: "Artık bizi görünce 'Türkler geliyor' diyorlar"

Mersin’deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan, kulplu beygirde bronz alan ve Milli Takımımız ile gümüş madalya elde eden Ferhat Arıcan, Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı.

Cimnastikte üst üste gelen başarılarla Türkiye’nin ekol ülkeler arasına girebilmek adına doğru yolda olduğunu ifade eden milli sporcunun sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

Gurur dolu bir şampiyonaydı

Ülke sporu için ilkleri gerçekleştiriyorsunuz. Bu nasıl bir duygu?

Her şeyden önce çok mutlu ve gururluyum. Türk cimnastiği için unutulmayacak şampiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şampiyonanın ilk günü takım halinde gümüş madalyanın sahibi olarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bireysel alet finallerinde ise önce kulplu beygir aletinde tarihimizdeki ilk madalyayı kazanma gururunu yaşadım, sonrasında ise paralel barda şampiyonu oldum. Bir de cimnastik literatürüne kazandırdığım 3. hareketim var tabii. Tüm bunları sayarken bile tüylerim diken diken oluyor. Gurur dolu bir şampiyonaydı.

Yılların emeği var

Bu başarının sırrı nedir?

Çok küçük yaştan itibaren yaptığım fedakârlıklar ve özverili çalışmalarımla bugünlere geldim. Yarışma sırasında sergilediğim serinin arkasında yılların emeği var. Şampiyonalarda sergileyeceğim bir seri için her gün sayısız kez tekrar yapıyorum. Antrenmanlar sırasında düşüyorum, hata yapıyorum ama her zaman düştüğüm yerden kararlılıkla kalkmasını biliyorum. Çünkü cimnastikte en iyisi olmak istiyorsanız, hata yapmamamız gerekiyor. Olimpiyatların ertelendiği haberi geldiğinde ‘Motivasyonum düşmedi’ desem yalan söylemiş olurum. 2021’de gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’nda da hedef tabii ki kürsünün en üst basamağı. Tokyo’ya, Rio’da yarım kalan hedeflerimi tamamlamak için gideceğim.

HAYAL KURMAKTAN KORKMAYANLARA ADADIM

Arıcan hareketlerinin üçüncüsüne imzanı attın. Sırada yeni bir hareket var mı?

Cimnastik literatürüne yeni bir hareket sokmak, bir keşif yapmakla eş değer benim için. Bundan önce biri 2008, diğeri 2013’te olmak üzere cimnastik literatürüne iki hareket birden kazandırdım. Türkiye’de iki harekete birden sahip olan bir başka cimnastikçi yok. Avrupa Şampiyonası’nda ise 3. hareketimi yaptım. Bu hareketi pandemi döneminde salon antrenmanlarına ara vermek durumunda kaldığımız zaman kafamda tasarladım. Hayal kurmaktan korkmayanlar için canları pahasına halkımızın sağlığını koruyan o değerli insanlara armağan ediyorum.

iYi BiR HAVA YAKALADIK

Artık ekol ülkelerden miyiz?

Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Son şampiyonalara baktığımızda takım olarak yükselen bir grafiğimiz var. Ekol ülkeler arasına girmek elbette çok zor, bu çok uzun bir süreç. Güzel bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Artık uluslararası şampiyonaların iddialı ekipleri arasında gösteriliyoruz. Salona girdiğimizde Türkler geldi diyorlar. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum.

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