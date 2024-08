Ferdi Kadıoğlu'nun eski hocasından itiraf: 'Bu tesadüf değil, Ersun Yanal düşünmüştü'

Haberin Devamı

2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, toplam 204 maça çıktı. Takımına 18 gol ve 22 asistlik katkı sağlayan Kadıoğlu, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa devlerini peşine taktı. A Milli Takım formasını 20 kez sırtına geçiren başarılı futbolcu, EURO 2024’te gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Premier Lig ekibi Brighton’a imza atmak için İngiltere’ye giden milli yıldız, Fenerbahçe’nin önemli bir gelir kazanmasının kapılarını da açtı. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’de görev yaptığı dönem yardımcı antrenör olan Volkan Kazak, başarılı sol bekin gelişimini ve Premier Lig’e transferini değerlendirdi. Ferdi Kadıoğlu’nun NEC Nijmegen takımında beraber çalıştığı ilk teknik direktörlerinden olan René Koster ve Ron de Groot, eski öğrencilerinin teknik özelliklerine ve potansiyeline vurgu yaparak; başarı şansına değindi.

VOLKAN KAZAK, RENÉ KOSTER VE RON DE GROOT’TAN ‘FERDİ KADIOĞLU’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

VOLKAN KAZAK:

“FERDİ, KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ. BU BAŞARISI TESADÜF DEĞİL”

Ferdi, aslında ofansif bir oyuncuydu. Bize kenar ve 10 numara oyuncusu olarak gelmişti. Fenerbahçe’de göreve geldiğimizde Ferdi, sadece altyapı maçlarında forma giyiyordu. Büyük bir potansiyel olarak transfer edilmişti ama hiçbir A takım maçında şans verilmemişti. Biz geldikten sonra ilk kez kupa maçında oynadı. Ayrıca A Takım ile antrenmanlara daha çok çıkmaya başladı. Özellikle de antrenmanlarda Ferdi’nin üstüne daha fazla düşmeye başladık. Ferdi, daha önce verdiği bir röportajda, “Ersun Hoca, bek pozisyonunda oynamam gerektiğini ve orada daha fazla başarılı olacağımı söyledi” demişti. İlk kez Ferdi’nin bek pozisyonunda oynamasının onun açısından daha faydalı olacağını düşündük. Ferdi, şimdi her iki bekte de çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Bek olarak kendini gerçekten çok geliştirdi. Ferdi, yetenekli ve fiziksel özellikleri yüksek bir futbolcu. Sıkıntılı durumlarda kanatlarda bile oynayabilecek potansiyeli olan bir futbolcu. O yüzden aynı zamanda çok yönlü bir futbolcu. Bu başarısı kesinlikle tesadüf değil. Kendisi zaten çok istekli ve hırslı bir futbolcu.

“BİR GÜN REAL MADRİD VEYA M.CİTY GİBİ TAKIMLARA DA GEÇİŞ YAPABİLİR”

Ferdi, bence Brighton’u seçmekle çok doğru bir karar aldı. Daha fazla gelişebileceği ve süre alabileceği bir takıma gitti. Çalıştığım takımlarda oyuncularıma; transfer durumunda her zaman süre alabilecekleri bir takıma gitmeleri konusunda tavsiyelerde bulunurdum. Ferdi, Brighton’da da süre alabilecek bir futbolcu. Bu özelliğe ve yeteneğe sahip bir futbolcu. Orada devam ettiği sürece gelişimini daha da sürdürecektir. Bu şekilde ilerleyen yıllarda Real Madrid, Barcelona, Liverpool veya Manchester City gibi bir üst takımlara geçiş yapacağına inanıyorum. Yani bir gün ‘çok ileri seviyede’ dediğimiz bu tarz büyük takımlardan birine gidebilir. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmazsa Ferdi’yi de bu takımlardan birinde görebiliriz. Bu potansiyel Ferdi’de var.

“ÜST DÜZEY BİR ALTYAPI EĞİTİMİ ALDI, İNGİLTERE’YE DE UYUM SAĞLAYACAKTIR”

Ferdi gibi altyapı eğitimini yurtdışında almış oyuncuların Avrupa’daki liglere çok daha kolay uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Ferdi, Premier Lig’e de uyum sağlayacaktır. Üst düzey bir altyapı eğitimi aldı ve fiziksel özellikleri de çok iyi durumda. Bu yüzden İngiltere’ye daha kolay bir şekilde adapte olacaktır. Zaten fazlasıyla yeteneğe de sahip. Bu fiziksel özellikleri sayesinde bu yeteneklerini de çok rahat olarak kullanacaktır.

“FERDİ, EURO 2024 SONRASI AVRUPA’NIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ”

Onun milli takıma da seçilmesi bizim için sürpriz olmamıştı. Ferdi, Fenerbahçe’de gösterdiği performansın üzerine EURO 2024’deki performansını da ekledi ve daha da dikkat çekti. Çünkü o arenada mücadele etmek ve başarılı olmak, her zaman önünü açacaktır. Milli takımımızın başarısı da Ferdi’nin daha da ön plana çıkmasına yardımcı oldu. Milli takımımızın her bölgesinde oynayan çok iyi oyuncularımız var. Sonuçta bu bir takım oyunu. Eğer iyi bir takımınız varsa siz de iyi seviyede oluyorsunuz. Milli takım formasıyla ne kadar çok ilerlerseniz ve iyi oynarsanız o kadar dikkat çekersiniz. Ferdi, bu şekilde Avrupa’nın gözde oyuncuları haline geldi.

RENÉ KOSTER:

“FERDİ’Yİ EURO 2024’TE GÖRMEK GURUR VERİCİYDİ”

Öncelikle çok gururluyum. NEC Nijmegen Akademisi’nden eski bir oyuncum olan Ferdi Kadıoğlu, bu seneki Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. Onu bu tarz turnuvalarda görmek benim için çok keyifliydi. Ferdi’yi Hollanda Milli Takımı için oynarken düşünürdüm. Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda’ya karşı oynadığı maç geçmişinden dolayı onun açısından fantastik oldu.

“FERDİ, GÜÇLÜ BİR FUTBOLCU. PREMİER LİG’E DE ADAPTE OLACAKTIR”

Sağ ayaklı bir oyuncu olduğundan dolayı Ferdi’nin Fenerbahçe’de sol bekte oynamasına çok şaşırmıştım. Tipik bir kanat oyuncusu değil. Ferdi; çok yetenekli, oyunu okuyabilen, teknik ve güçlü bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu olduğu için kendisi için yeni bir pozisyon yaratıldı. Zeki ve adaptasyon yeteneği üst seviyede. Bu özellikler onun güçlü yanlarını oluşturuyor. Topu kontrol etme konusunda her zaman yetenekliydi. Oyunla alakalı aksiyonları görme konusunda diğer oyunculardan her zaman daha hızlıydı ve bu da onu harika bir oyuncu yaptı. Potansiyeli olarak bu tip özellikler her zaman çok önemlidir. Oyun, pozisyon ve yaşadığı ülkeye adapte olma konusunda zorlanmıyor. Bu özellikler onda çok hızlı gelişti. İngiltere Premier Lig; daha güçlü, rekabetin en üst seviyede olduğu ve fiziksel olarak güçlü oyuncuların bulunduğu bir lig. Ayrıca maçlar yüksek bir yoğunlukta oynanıyor. Bence oraya da çok çabuk bir şekilde adapte olacaktır. Bu şekilde fark yaratabileceğine inanıyorum.

“PREMİER LİG’DE KALICI OLMA KONUSUNDA BÜYÜK BİR ŞANSI VAR”

Orada kendisini fiziksel olarak geliştirmesinden ziyade tekniğini ön plana çıkarmalı çünkü yeterince güçlü bir oyuncu. Oyundaki aksiyonları başkalarından önce görmeye devam etmeli. Sahadaki aksiyonlara hâkim olmalı. Eğer bu kontrol sizde olursa sahada istediklerinizi yapmak için diğer oyunculardan daha çok zamanınız olur. Bu özelliğinin onun farklı pozisyonlara adapte olmasını kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ferdi, gol ve asist katkısı yapabilen bir futbolcu. Bunları Premier Lig’de de yapabilir çünkü bunu gerçekleştirebilecek her şeye sahip. Ferdi; çok çalışkan, mantalitesi ve kişiliği harika bir futbolcu. Premier Lig’de kalıcı olma konusunda büyük bir şansı var.

RON DE GROOT:

“BRİGHTON’A TRANSFERİ DAHA DA GELİŞMESİ İÇİN GÜZEL BİR ADIM”

Ferdi Kadıoğlu, zeki bir oyuncu. Ofansif orta saha/atak oyuncusu olarak eğitildi. Bu nedenle teknik olarak yetenekli ve iyi bir oyun anlayışına sahip. Bek olarak da iyi ve yapıcı niteliklere sahip. Ayrıca zihinsel olarak çok güçlü. Zaten çocukluğundan beri yeteneği vardı. Sıkı çalışarak ve disiplinli olarak bunu daha da geliştirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını izlediğimizde zirveye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu gördük. Ferdi’nin Brighton’a transfer olması dünyanın en iyi liglerinden birinde daha da gelişmesi için güzel bir adım. Ferdi, İngiliz futboluna da uyum sağlayabilir çünkü o özelliklere sahip bir futbolcu. Oradaki yüksek tempoya alışması gerekecek ama bu konuda bir korkum yok. Ferdi'nin performans olarak zirveye ulaşma potansiyeli bulunuyor ve iyi gelişiyor. Avrupa’nın diğer üst düzey takımlarında oynaması için İngiltere'de kendini kanıtlaması gerekecek ama bu konuda potansiyeli var.