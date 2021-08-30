Ferdi Kadıoğlu golünü Vitor Pereira'ya armağan etti! Szali ve Osayi-Samuel'den performans vurgusu...

Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki en etkili ismi olan Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü teknik direktör Vitor Pereira'ya armağan eden Ferdi, "Tüm takımı tebrik etmek istiyorum. Attığım golden dolayı çok mutluyum. Top kenara açılmıştı. Topu çizgiden tutup koşu yaparak 18'den vurdum. Bu sezon genç oyuncular çok fazla şans buluyor. Hocamız bize güveniyor, teşekkür ediyorum. Bizlerle iletişim halinde... Helsinki maçından sonra hocam benimle konuşmuş ve performansımdan memnun olduğunu söylemişti. Golü ve asisti hocamıza armağan ediyorum" dedi.

OSAYI-SAMUEL "GOL ANLAMINDA GELİŞMEM LAZIM"

Sarı-lacivertlilerin bir başka başarılı ismi Osayi-Samuel de iyi futbol oynadıklarını söylerken, özeleştiri yaptı.

Osayi-Samuel açıklamasında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Bugün gol atamamış olsam da takıma katkı sağladığım için mutluyum. Oynadıkça iyi performans sergiliyorum. İlk yarı iyi başlamasak da ikinci yarıda 2 gol bulmamız bizi rahatlattı. Gol anlamında kendimi geliştirmem Lazım. Vitor Pereira bunu çalışmamı ve bu pozisyonlarda olmamı istiyor. Oynadıkça gelişeceğim. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk golden hemen sonra gelen ikinci gol bizi rahatlattı" ifadelerini kullandı.

SZALAI: GURUR DUYUYORUZ

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai ise defans olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi ve "Performansımızdan gurur duyuyoruz. Defans anlamında takım olarak iyi bir iç çıkardık. Forvet, orta saha, defans ve kaleci olarak iyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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