Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Dikkat çeken detay

Fenerbahçe ile anlaşan ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenen Mesut Özil'in bugünkü paylaşımı büyük ilgi gördü.

Cuma paylaşımı yapan Mesut Özil'in arka planda kullandığı fotoğraf dikkat çekti. Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Özil, İstanbul sevgisini bir kez daha gösterdi.

Özil, bugünkü paylaşımında Sultan Ahmet Camii fotoğrafına yer verdi. Paylaşımın altına sarı lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.

"Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God!" 🤲🏼🕌❤️ Abu Hamid Al-Ghazali #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/GsGiLs27U7