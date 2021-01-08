Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Dikkat çeken detay
Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in bugünkü cuma paylaşımı büyük ilgi gördü. Fotoğraftaki İstanbul detayı da dikkat çekti.
Fenerbahçe ile anlaşan ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenen Mesut Özil'in bugünkü paylaşımı büyük ilgi gördü.
Cuma paylaşımı yapan Mesut Özil'in arka planda kullandığı fotoğraf dikkat çekti. Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Özil, İstanbul sevgisini bir kez daha gösterdi.
Özil, bugünkü paylaşımında Sultan Ahmet Camii fotoğrafına yer verdi. Paylaşımın altına sarı lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.
"Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God!" 🤲🏼🕌❤️ Abu Hamid Al-Ghazali #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/GsGiLs27U7— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 8, 2021
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