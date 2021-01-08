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GeriFutbol Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Dikkat çeken detay
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Dikkat çeken detay

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Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Dikkat çeken detay
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Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in bugünkü cuma paylaşımı büyük ilgi gördü. Fotoğraftaki İstanbul detayı da dikkat çekti.

Fenerbahçe ile anlaşan ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenen Mesut Özil'in bugünkü paylaşımı büyük ilgi gördü.

Cuma paylaşımı yapan Mesut Özil'in arka planda kullandığı fotoğraf dikkat çekti. Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Özil, İstanbul sevgisini bir kez daha gösterdi.

Mesut Özilin amcası konuştu Yıllar önce Fenerbahçe...
Mesut Özil'in amcası konuştu! Yıllar önce Fenerbahçe...

Özil, bugünkü paylaşımında Sultan Ahmet Camii fotoğrafına yer verdi. Paylaşımın altına sarı lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.


 

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