Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut, yaptığı açıklama ile Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Almanya'da ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Erol Bulut’un ilerleyen günlerde sarı lacivertli takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrılık açıklaması ardından Erol Bulut’un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Erol Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler...
30 Ocak 1975 doğumlu olan Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, 3 Ağustos 2020 tarihinde görevinden ayrıldığını duyurdu. Erol Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
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