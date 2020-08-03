Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler

30 Ocak 1975 doğumlu olan Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, 3 Ağustos 2020 tarihinde görevinden ayrıldığını duyurdu. Erol Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.