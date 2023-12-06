Fenerbahçe'ye Fred ile bahar geldi

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Sezona süper bir giriş yaptıktan sonra sakatlıkların da etkisiyle sıkıntılı bir dönem geçiren Fenerbahçe’de Fred’in iyileşmesiyle adeta bahar rüzgarları esmeye başladı.

Pendikspor maçındaki sakatlığın ardından 35 gün sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcunun yokluğunda sarı lacivertli takım Trendyol Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 6 puanlık kayıp yaşadı.

Ancak Fred’in yeniden forma giymeye başlamasıyla Fenerbahçe, Sivaspor karşısında görkemli bir dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Dzeko, Fred'e sakatlanmayı yasakladı

Fred’in dönüşü takımın hücum gücünü arttırırken, Tadic ve Dzeko rahat hareket alanı bularak son dönemdeki en iyi performanslarını ortaya koydu. Tadic 2 asist yaptı, Dzeko da 4 maç aradan sonra gol attı.

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Sarı lacivertli ekibin Sambacısı orta sahanın direncini de artırdı ve İrfan Can Kahveci ile Szymanski’nin etkili oyununa zemin oluştu. Her iki futbolcu da skora birer gollük katkı verdi. Kaptan Edin Dzeko’nun maç sonu canlı yayında Fred’e dönerek “Sana artık sakatlanmak yasak” diyerek yaptığı espri Brezilyalı yıldızın takım için ne kadar önemli bir oyuncu vurgulayan ince bir detaydı.



Crespo'dan sevindiren haber

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Sivasspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Sivas maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo’nun durumunun iyi olduğu ve derbide forma giyebileceği

belirtildi. Sakat isimlerden Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı