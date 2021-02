Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, mevkisi ve oynadığı takımlar

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından taraftarların ilgi odağı oldu. Fenerbahçe'nin orta saha alternatifleri arasında yer alacak olan İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında forma giyecek. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Futbola Ankara'da başlayan İrfan Can Kahveci, son olarak Başakşehir'de forma giyiyordu. 7 milyon Euro + Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisi ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında 1.61 milyon Euro bedelle Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, 2020/2021 ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan İrfan Can, ihtiyaç halinde on numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

İRFAN CAN HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

İrfan Can Kahveci 1,76 boyunda ve sol ayağına hakimdir.