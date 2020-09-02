Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia uçarak geliyor!

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Enner Valencia, antrenmanlarda sürati ve hızlı paslarıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor ile oynanan maçta 3 gol atıp, 1 de penaltı yaptıran Mame Thiam öne çıksa da takıma yeni katıldığı için hazırlık maçlarında forma giyemeyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı hızlı kanat oyuncusu profilinin içini dolduracak gibi gözüküyor. Süratli stili ve ani patlamaları nedeniyle taraftarların ‘Flash’ lakabını taktığı 1.77 boyundaki Enner Valencia idmanlarda da adeta uçuyor.

Formunu bulmaya çalışıyor

Fenerbahçe formasıyla yeniden çıkış yakalamak için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde istekle çalıştığı öğrenilen yıldız futbolcu yaptığı düz koşulardaki performansı, hırsı ve azmiyle teknik heyeti umutlandırdı. Öyle ki hızlı koşularıyla ilgili olarak hakkında “Antrenmanda tek başına koşarken bile uçuyor” yorumu yapılan 30 yaşındaki futbolcu, koşu stili ve patlamalarıyla Fenerbahçe’nin yıldız futbolcularından Nikola Lazetiç’e benzetiliyor. Aralara attığı hızlı paslarla da JayJay Okocha’yı anımsattığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Enner Valencia transferini bu paylaşım ile duyurmuştu;

Ailemize hoş geldin Enner Valencia! ⚡ pic.twitter.com/rCXtqfbNjN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2020

Vedat’ın alternatifi değil

Sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası bölgelerinde etkili oynadığı bilinen, sağ ayağı çok etkili olan Valencia’nın Vedat Muriç’in yerine alternatif olarak alınmadığı özellikle belirtildi. Ekvadorlu futbolcunun Erol Bulut yönetimindeki sarı lacivertlilerde forvet hattına önemli

katkı vermesi beklenirken Muriç’in Lazio’ya transfer olması durumunda Kosovalı oyuncunun yerine yeni bir golcü alınacak. Valencia ise alınacak santrforla zaman zaman çift forvet oynayacak, daha çok kanatlarda görevlendirilecek.

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