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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekiminin tarihi ve günü...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Konferans Ligi#UEFA
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekiminin tarihi ve günü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 00:57

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ve son 16 turu için play-off'ların tamamlanmasını bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün (Cuma) yapılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin son 16 turundaki rakibi bugün (Cuma) belli olacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, play-off'ta tur atlayanlarla karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise oldu.

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AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#UEFA

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