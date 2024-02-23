Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekiminin tarihi ve günü...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin son 16 turundaki rakibi bugün (Cuma) belli olacak.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, play-off'ta tur atlayanlarla karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise oldu.
AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.