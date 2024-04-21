Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Eksikler...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Serdar Aziz, Oosterwolde, Miha Zajc ve Bonucci yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

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