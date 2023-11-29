Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yarın akşam karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Becao, Fred, Djiku, Serdar Aziz, Zajc, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

UEFA listesinde yer almayan Samet, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da Danimarka'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

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