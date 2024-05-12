Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var? Galatasaray'a şampiyonluk için ne lazım? Süper Lig iddaa oranları, son haberler, istatistikler...

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FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan 7 puan (2G 1B) çıkardı ve düşme hattının 2 puan (2 basamak) üstüne çıktı.

Hafta arası Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a ikinci yarıda yedikleri gollerle 4-0 kaybedip final bileti alamadılar.

Sağ bek Frederic Veseli sakat, orta alandan Sofiane Feghouli (kırmızı kart) cezalı.

Salvatore Sirigu (kaleci), Koray Günter (stoper) ve Levent Mercan (sol bek) kupa maçında süre almadı.

Dimitrios Kourbelis (orta saha), Can Keleş (sol kanat), Emre Mor (sağ kanat) ve Markao (forvet) yedekten oyuna dahil oldu.

GALATASARAY

Üst üste 16 maç kazanıp ligin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da ise eksik yok.

TD Okan Buruk son haftalarda kazanan 11'i bozmayacak.

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Stoperde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı", kanatlarda Hakim Ziyech (sağ) ve Barış Alper Yılmaz izleyeceğiz.

Orta ikilide "Lucas Torreira & Kerem Demirbay", forvet arkasında Dries Mertens olacak.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puan kaybı yaparsa, Galatasaray bu maçtan alacağı 3 puanla birlikte şampiyonluğunu ilan edebilir.

Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında.

FENERBAHÇE

Son 3 haftada 2 beraberlik alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için Kayserispor karşısında kazanmaktan başka çaresi yok!

Mert Müldür (sarı kart) cezalı; İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci sakat.

Bright Osayi-Samuel maç saati netleşecek.

Osayi-Samuel'in durumuna göre Ferdi Kadıoğlu'nun oynayacağı kanat değişebilir.

Kalede Dominik Livakovic, stoperde Alexander Djiku, orta alanda Fred, sol kanatta Dusan Tadic forması garanti isimler.

Michy Batshuayi, Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi sarı kart ceza sınırında.

KAYSERİSPOR

Son 4 maçta 5 puan (1G 2B 1M) toplayıp düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkaran Kayserispor'da ise 4 oyuncu sakat.

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Majid Hosseini, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Ali Karimi deplasmana götürülmedi.

Geçen hafta cezası (kırmızı kart) cezası nedeniyle forma giyemeyen Mehdi Bourabia, ilk 11'e geri dönecek.

Kayserispor'un İstanbul'a gelişinde bazı problemler yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Kafileyi İstanbul'a getirecek uçağa yıldırım düştüğü açıklandı. TD Burak Yılmaz; "Oyuncularımız zorlandı. Hatta bazıları uçağa yeniden binmek istemedi..." dedi.

Eldivenler Bilal Bayazıt'a emanet. Sağ bekte Gökhan Sazdağı, orta alanda Otabek Shukurov forma giyecek.

Hücumun bir kanadında Aylton Boa Morte'yi, diğerinde Carlos Mane'yi izleyeceğiz. Merkezde Duckens Nazon olacak.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Fatih Karagümrük - Galatasaray" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%56'lık kesim sarı-kırmızılı ekipten kritik 90 dakika sonunda 3 puan bekliyor...

"Fenerbahçe - Kayserispor" maçına iddaa oynayanların %12'lik kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Spor Arena YouTube'a konuk olmuştu! İzleyelim...

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