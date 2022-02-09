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Fenerbahçe'nin Konan transferi için çarpıcı iddia! Eski Trabzonsporlu engel olmuş...

#Transfer#Ghislain Konan#Didier Zokora
Fenerbahçenin Konan transferi için çarpıcı iddia Eski Trabzonsporlu engel olmuş...

Fenerbahçe'nin transferin son gününe kadar kadrosuna katmak için uğraştığı Ghislain Konan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Konan transferine, eski Trabzonsporlu Didier Zokora'nın engel olduğu öne sürüldü.

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Transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen ancak görüştüğü isimlerden olumlu geri dönüş alamayan Fenerbahçe'nin transferdeki ilk adayı olan Ghislain Konan'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Konan’ın kulübü Reims, bonservis için teklif edilen 2 milyon euroyu kabul etmişti ancak oyuncu Türkiye’yi reddetmişti. Başkan Ali Koç, transfer operasyonunun 9 milyon euroyu bulacak olması nedeniyle görüşmeleri durdurmuştu.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından transferin gerçekleşmemesinin perde arkası ortaya çıktı.

61 Saat'in iddiasına göre; Konan'ın menajeri Vlado Bozinoski, Fenerbahçe'nin Filip Novak'a ödediği maaşı talep etti görüşmeler bu talebin ardından sona erdi. Ayrıca Konan'ın daha önce Türkiye'de oynayan Fildişi Sahilli oyunculardan görüş aldığı ve gelen olumsuz yorumların ardından transferden vazgeçtiği de öne sürüldü.

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Konan’ı Fenerbahçe yolundan çevirenin ise Didier Zokora olduğu belirtildi. Zokora’nın, 'Fenerbahçe'ye gitme' dediği ve vatandaşını yoldan çevirdiği iddia edildi.

Didier Zokora Trabzonspor formasını giydiği dönemde Fenerbahçe’de oynayan Emre Belözoğlu’nun kendisin ırkçı söylemlerde bulunduğunu öne sürmüştü. Bu iddianın ardından oynanan maçta Zokora, Emre Belözoğlu'na yaptığı sert faul ile gündem olmuştu.

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#Transfer#Ghislain Konan#Didier Zokora

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