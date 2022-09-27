Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan, Comolli ile birlikte İstanbul macerası yaşayan Hollandalı'nın sarı lacivertli ekip ile birlikteliği kısa sürmüştü.

İmzanın ardından konuşan Cocu, "Vitesse, bir oyuncu olarak harika anılara sahip olduğum, spor tutkusu olan bir kulüp. Buraya bir antrenör olarak dönmek elbette beni gururlandırıyor." dedi.

PSV'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Hollanda'da daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve üç lig şampiyonluğu, bir Hollanda Kupası ve iki kez de Johan Cruyff Kupası kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye gelen Philipp Cocu'nun Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri beklentilerin altında kalmıştı. Cocu yönetiminde Fenerbahçe, 15 maçta 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

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Fenerbahçe'deki döneminin ardından İngiltere'de Derby County'nin başına geçen Cocu, takımın ligde son sıraya düşmesiyle görevinden ayrılmıştı. Cocu, Kasım 2020'den bu yana takım çalıştırmıyordu.