Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani'den Fransa'ya dönüş kararı!

Spor Arena Dış Haberler | Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani, Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Monaco'da kiralık olarak oynayan ve performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Slimani için Leicester City devri bir kez daha kapanıyor.

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Slimani, Ligue 1 ekibini Saint Etienne için transferi konusunda görüşüyor.

Ancak Fransız kulübünün, Slimani'nin şu an kazandığı maaşı karşılayamayacağı için Cezayirli golcüden fedakarlık yapmasını beklediği kaydedildi. Tarafların anlaşma yakın olduğu vurgulandı.

Slimani bu sezon Leicester City formasıyla ligde yalnızca 19 dakika süre alabildi.

Islam Slimani, büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de 25 maçta sahaya çıkmış ve 5 gol atmıştı