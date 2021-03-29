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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena, Olympiakos'la sözleşme yeniledi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena, Olympiakos'la sözleşme yeniledi

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena, Olympiakos'la sözleşme yeniledi

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyeceği belirtildi. 

2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.

 

Fenerbahçenin eski futbolcusu Valbuena, Olympiakosla sözleşme yeniledi

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