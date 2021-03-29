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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena, Olympiakos'la sözleşme yeniledi
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyeceği belirtildi.
2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.
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