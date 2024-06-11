Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moldovan, Rapid Bükreş’e başkanı oldu

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Romanya’nın eski milli futbolcusu Viorel Moldovan, Rapid Bükreş kulübünün yeni başkanı olduğu duyuruldu.

Moldovan, Rapid Bükreş gibi bir kulübün başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, hedeflerine ulaşacak rekabetçi bir takım kuracaklarını ve taraftarları da yanlarında hissetmek istediklerini söyledi.

Futbolculuğunda da Rapid Bükreş forması giyen Viorel Moldovan; Nantes, Servette, Coventry City gibi kulüplerde de top koşturdu. 1998 ile 2000 yılları arasında Türkiye’de Fenerbahçe forması da giyen 51 yaşındaki Moldovan, sarı-lacivertli kulüple 59 maçta 34 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Auxerre, Chindia ve Petrolul’u çalıştıran Moldovan, 2021 yılından bu yana takım çalıştırmadı.