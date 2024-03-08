Fenerbahçe'nin en büyük rakibi sakatlıklar!

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Geçen sezondan kalan sakatlara bu sezon eklenen isimler Fenerbahçe’nin adeta şampiyonluk yarışında en büyük rakibi oldu. Stoper Luan Peres’in Avrupa’daki Rennes maçında sakatlanıp arka çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla başlayan aksilikler, Lincoln Henrique’nin de ön çapraz bağlarının yırtılmasıyla devam etmişti. Bu yıl da Pendik maçında Rodrigo Becao ve Fred’in şok sakatlıkları camiaya ‘Pes artık’ dedirtmişti.

Cengiz Ünder 1.5 ay oynayamadı

Serdar Aziz’in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat geçirmesi, Alexander Djiku’nun Ludogorets Razgrad maçında sap ayak bileğine aldığı darbeyle kırık yaşamış ve 40 gün sahalardan uzak kalmış, Fenerbahçe de ciddi bir stoper sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Joshua King’in bezdiren sakatlık süreci, Miha Zajc’ın fıtık problemi, en pahalı transfer Cengiz Ünder’in yaklaşık 1.5 ay süren sol arka adale sakatlığı takımı olumsuz etkiledi.

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İrfan Can’ın dönüşü bekleniyor

Yokluğu belki de en çok hissedilen isim olan Fred, Samsun maçında ikinci kez sakatlandı ve 41 gün forma hasreti çekti. Mert Hakan Yandaş da biri 10 diğeri 45 gün süren topuk sakatlığı yaşadı. İrfan Can Kahveci kas yırtığı nedeniyle 17 gün sonra antrenmanlara başlasa da forma giyecek seviyeye ulaşmasına en az 1 hafta olduğu öğrenildi. Afrika Kupası’ndan sakat dönen Osayi Samuel de 1 maç kaçırdıktan sonra sahalara döndü.

ŞİMDİ DE ÇAĞLAR GİTTİ

Fenerbahçe'de sakatlık sarmalına dün akşamki Union SG maçında Çağlar Söyüncü de eklendi. Maça çok iyi başlayan milli stoper, 34. dakikada arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Çağlar'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.