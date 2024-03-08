×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin en büyük rakibi sakatlıklar!

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Sakatlık#Fred
Fenerbahçenin en büyük rakibi sakatlıklar
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

Stoper Luan Peres’in Avrupa’daki Rennes maçında sakatlanıp arka çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla başlayan aksilikler, Lincoln’ün çapraz bağlarının yırtılmasıyla devam etti. Bu sezon, orta sahanın dinamosu Fred’inki başta olmak üzere yaşanan çok sayıda aksilik teknik direktör İsmail Kartal ve ekibini oldukça zorladı. Son olarak dün akşam oynanan Union Saint-Gilloise maçında çok iyi oynayan Çağlar Söyüncü sakatlanarak maça devam edemedi.

Haberin Devamı

Geçen sezondan kalan sakatlara bu sezon eklenen isimler Fenerbahçe’nin adeta şampiyonluk yarışında en büyük rakibi oldu. Stoper Luan Peres’in Avrupa’daki Rennes maçında sakatlanıp arka çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla başlayan aksilikler, Lincoln Henrique’nin de ön çapraz bağlarının yırtılmasıyla devam etmişti. Bu yıl da Pendik maçında Rodrigo Becao ve Fred’in şok sakatlıkları camiaya ‘Pes artık’ dedirtmişti.

Cengiz Ünder 1.5 ay oynayamadı

Serdar Aziz’in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat geçirmesi, Alexander Djiku’nun Ludogorets Razgrad maçında sap ayak bileğine aldığı darbeyle kırık yaşamış ve 40 gün sahalardan uzak kalmış, Fenerbahçe de ciddi bir stoper sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Joshua King’in bezdiren sakatlık süreci, Miha Zajc’ın fıtık problemi, en pahalı transfer Cengiz Ünder’in yaklaşık 1.5 ay süren sol arka adale sakatlığı takımı olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Maçın planını günlerce düşündümFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Maçın planını günlerce düşündüm'Haberi görüntüle

İrfan Can’ın dönüşü bekleniyor

Yokluğu belki de en çok hissedilen isim olan Fred, Samsun maçında ikinci kez sakatlandı ve 41 gün forma hasreti çekti. Mert Hakan Yandaş da biri 10 diğeri 45 gün süren topuk sakatlığı yaşadı. İrfan Can Kahveci kas yırtığı nedeniyle 17 gün sonra antrenmanlara başlasa da forma giyecek seviyeye ulaşmasına en az 1 hafta olduğu öğrenildi. Afrika Kupası’ndan sakat dönen Osayi Samuel de 1 maç kaçırdıktan sonra sahalara döndü.

ŞİMDİ DE ÇAĞLAR GİTTİ

Fenerbahçe'de sakatlık sarmalına dün akşamki Union SG maçında Çağlar Söyüncü de eklendi. Maça çok iyi başlayan milli stoper, 34. dakikada arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Çağlar'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Sakatlık#Fred

BAKMADAN GEÇME!