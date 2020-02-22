Fenerbahçeli taraftarlar "Beşiktaş kazanır" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

Bu bir ilandır...

Tüm Türkiye bugün ve yarın oynanacak dev maçlara kilitlendi!

Gözler bu akşam Dolmabahçe'de olacak, yarın ise Kadıköy'de derbi keyfi yaşanacak...

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan mücadelede Misli.com üyeleri ne oynuyor diye merak edip eğilimlerini inceledik, genel olarak "KG VAR" ön planda olsa da Fenerbahçeli üyelerin Beşiktaş'a ilgisinin yüksek olduğunu fark ettik!

FENERBAHÇELİ MİSLİ.COM ÜYELERİNİN %20'Sİ "BEŞİKTAŞ KAZANIR" DİYOR!

Sergen Yalçın ile 2/2 kazanıp başlayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kaybedip siyah beyazlı taraftarları yeniden endişeye sokmuştu.

Misli.com üyesi Beşiktaşlı taraftarların %14'ü "Trabzonspor kazanır" ya da "MSX" oynayarak bu endişelerini iddaa kuponlarına yansıtmış durumda...

%16'lık kesim "KG VAR" denerken, %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihine güveniyor.

Son 6 lig maçında fire vermeyen ama Beşiktaş karşısında Nwakaeme'den faydalanamayacak olan Trabzonspor'da, bordo mavili üyelerin ise %10'u "MS1" veya "MSX" tercihlerine yönelmişler.

Bir diğer %10'luk kesim ise "KG VAR" bekliyor.

İlginç olan ise Fenerbahçeli üyelerin %20'sinin Beşiktaş'ı daha şanslı görmesi! Galatasaraylı üyelerin %16'sı Beşiktaş derken, %13'ü ise Trabzonspor'a iddaa oynamış.

Sarı lacivertli taraftarların %19'luk kısmı, sarı kırmızılıların ise %15'i "KG VAR" denemiş.

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