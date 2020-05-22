Fenerbahçeli Michael Frey'in maçı CANLI YAYINDA! Nurnberg'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

NURNBERG - AUE

Nurnberg, St. Pauli deplasmanında hem as kalecisi Christian Mathenia'yı kaybetmiş hem de evine puansız dönmüştü. Kırmızı kart cezalısı olan Mathenia yerine kalede Felix Dornebusch oynayacak.

Savunmanın önemli isimlerinden stoper Georg Margreitter'in durumu maç saati netleşecek. Geçtiğimiz hafta forma giymeyen sağ bek Enrico Valentini'nin Aue karşısında da oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'den Nurnberg'e kiralık olarak gelen ve 22 lig maçında 8 gole katkı (4 gol - 4 asist) yapan Michael Frey, St. Pauli karşısında yedek bekleyip sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu sefer ilk 11'de başlayabilir.

Aue ise salgın dönüşünde Sandhausen karşısında 3-1 kazanmayı başarmıştı. Stuttgart'ın kaybettiği haftada üst lig için umut verici bir galibiyetti.

Sağ açık Tom Baumgart ve sağ bek Calogero Rizzuto'nun cezaları bitti, kadroya geri dönecekler. Uzun süredir sakat olan Fabian Kalig dışında takımda önemli bir eksik yok.

2. Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç "2.5 ÜST" oldu.

- Aue'nin ligde oynadığı son 6 maçın 5'i de "2.5 ÜST" bitti.

- Aue'nin deplasmanda oynadığı son 12 lig maçında galibiyeti bulunmuyor. (4 beraberlik - 8 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2. Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Nurnberg galibiyeti" oldu!

%20'lik kesim ev sahibinin sahasında hata yapmayıp 3 puana uzanacağını düşünüyor.

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Bastian Schweinsteiger'ın Nurnberg'e attığı enfes golü hatırlayalım...