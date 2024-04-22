×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli Fred: Mutlu olmak mümkün değil

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Alexander Djiku
Fenerbahçeli Fred: Mutlu olmak mümkün değil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 23:15

Fenerbahçeli Fred ve Alexander Djiku, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Fred ve Alexander Djiku açıklamalar yaptı.

Üzgün olduklarını beliren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Golü attıktan sonra kendi adıma çok mutluydum. Ben bir önliberoyum, çok gol atmıyorum. Sonuç böyle olunca mutlu olmak mümkün değil. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz." dedi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Djiku ise "Büyük bir hayal kırıklığı. 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fred#Alexander Djiku

BAKMADAN GEÇME!