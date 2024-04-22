Fenerbahçeli Fred: Mutlu olmak mümkün değil

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Fred ve Alexander Djiku açıklamalar yaptı.

Üzgün olduklarını beliren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Golü attıktan sonra kendi adıma çok mutluydum. Ben bir önliberoyum, çok gol atmıyorum. Sonuç böyle olunca mutlu olmak mümkün değil. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz." dedi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Djiku ise "Büyük bir hayal kırıklığı. 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu." diye konuştu.