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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani'den dev transfer!

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Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani'den dev transfer!
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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ve ardından gittiği Monaco'da ikinci baharını yaşayan Islam Slimani, bir transfer daha yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.

Rennes, Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e transfer için 14 milyon euro öderken Cezayirli golcü ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki futbolcu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçeden sonra Islam Slimaniden dev transfer

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