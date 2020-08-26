Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani'den dev transfer!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.

Rennes, Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e transfer için 14 milyon euro öderken Cezayirli golcü ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki futbolcu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

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