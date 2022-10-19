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Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması!

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#Fenerahçe#Murat Ilgaz#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçeden Murat Ilgaz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 17:08

Fenerbahçe, sosyal medyada paylaşılan Murat Ilgaz iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, sosyal medyada paylaşılan Murat Ilgaz haberlerine dair bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "TFF'de 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla MHK Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik.

Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Sn. Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz."

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#Fenerahçe#Murat Ilgaz#Fenerbahçe Haberleri

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