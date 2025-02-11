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Fenerbahçe'den gece yarısı 20'lik sambacı golcü operasyonu: Gabriel Souza da Silva

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#Transfer#Fenerbahçe#Vasco Da Gama
Fenerbahçeden gece yarısı 20lik sambacı golcü operasyonu: Gabriel Souza da Silva
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:19

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'den gece yarısı sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Vasco Da Gama'nın 20 yaşındaki pivot santrforu Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi bugün sona erecek.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic gibi isimleri katan Fenerbahçe'den bir son gün hamlesi daha geldi.

20'LİK BREZİLYALI KULE!

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'nın 20 yaşındaki golcüsü Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı. 1.90'lık genç futbolcu, hem yabancı kontenjanındaki sıkıntı hem de lige alışması için sezon sonuna dek Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanacak.

Sağlık kontrolleri için dün gece uçağa atlayan Gabriel Souza da Silva, sarı-lacivertli kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

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Sports Digitale'in verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe, Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Vasco Da Gama

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