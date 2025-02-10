Jose Mourinho'dan Türk futbolu için çarpıcı sözler: 'Sevmediğim bir şey olunca onunla kavga ederim!'

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Sezon başında sarı - lacivertli kulübe imza atan Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, sezon başından beri ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış durumda. En son 20 Aralık'ta Eyüpspor deplasmanında 2 puan bırakan Kanarya, o tarihten bu yana çıktığı 5 Süper Lig müsabakasından da sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Sarı - lacivertliler, gelecek hafta taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk edecekken, ligin 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanında çok kritik bir mücadeleye çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Aydınlık Gelecek Ödülleri” töreninde ödül aldı. Ödül aldığı sırada açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Jose Mourinho'nun ödül töreninde sözleri;

"Ben bir ülkeye gittiğim zaman orayı kucaklamaya çalışırım. Ben bir ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini öğrenmeyi ve kültürünü anlamayı severim. Ancak sevmediğim bir şey olunca da onunla kavga ederim. Ona karşı mücadele ederim. Bu ülkedeki çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyoruz."

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