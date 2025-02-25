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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho ve ırkçılık cevabı: Aciz iftira!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Maymun Benzetmesi
Fenerbahçeden Galatasaraya Mourinho ve ırkçılık cevabı: Aciz iftira
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 13:34

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası Mourinho'nun yaptığı "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." açıklamasına istinaden söylenen ırkçılık suçlamasına ilişkin açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası Mourinho'nun yaptığı maymun benzetmesine ilişkin söylenenlere dair açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;
José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#Mourinho#Maymun Benzetmesi

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