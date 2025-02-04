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Fenerbahçe'den Erzurumspor maçına rotasyon

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#Fenerbahçe#Erzurumspor#Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçeden Erzurumspor maçına rotasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:12

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, kadroya revizyona gedecek.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Erzurumspor#Ziraat Türkiye Kupası

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