Fenerbahçe'den doktor Ertuğrul Karanlık hakkında açıklama: Güvenimiz tam

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Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan sakatlıklar ve sonrasında sakat oyuncuların geç takıma dönmesi sonrası Ertuğrul Karanlık, taraftarlar tarafından hedef gösterildi. Fenerbahçe taraftarları, sağlık ekibinin bu sezon yaşanan sakatlıklardan sorumlu olduğunu iddia ederek yönetimi eleştirdi.

Fenerbahçe'de bu sezon Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Serdar Aziz, Fred, Luan Peres ve Cengiz Ünder gibi oyuncular sakatlık yaşamış ve bu isimlerden bazılarının yanlış tedaviye kurban gittiği iddia edilmişti



Tüm bu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü, doktor Ertuğrul Karanlık'la ilgili bir açıklama yaptı.



Resmi açıklama şöyle;



"Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.



Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.



Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.



Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.



Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır.



Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz.



Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.



Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır.



Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz."

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