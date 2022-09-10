Fenerbahçe'den Dender'a kiralık giden Tiago Çukur'dan harika gol!

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Fenerbahçe'nin geride kalan transfer döneminde Watford U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği ve Belçika 1. Lig ekibi Dender'a kiralık gönderdiği Tiago Çukur harika bir gole imza attı.

Dender'ın evinde Lierse Kempenzonen'e 3-2 mağlup olduğu maç1 ilk 11'de çıkıp 73 dakika sahada kalan Tiago Çukur, 52. dakikada ceza alanı sağ çaprazından sert bir şutla rakip fileleri sarstı.

Orta çizgide topu alan Tiago, takım arkadaşıyla girdiği duvar pası sonrası ceza alanına yaklaşırken şutunu çekip ikinci maçında golle tanıştı.