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Fenerbahçe'den ayrılan Diego Rossi, Türkiye'ye veda etti

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#Transfer#Fenerbahçe#Rossi
Fenerbahçeden ayrılan Diego Rossi, Türkiyeye veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 21:13

Fenerbahçe'den MLS takımlarından Columbus Crew'e transfer olan Rossi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye veda etti.

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Fenerbahçe'den ayrılarak MLS takımlardan Columbus Crew'e transfer olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Türkiye'den ayrıldı.

Uçak'tan paylaşım yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Güle güle Türkiye. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde MLS ekibinin Uruguaylı futbolcu için 5.15 milyon euro bonservis ödeyeceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.

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Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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#Transfer#Fenerbahçe#Rossi

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