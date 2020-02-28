Fenerbahçe'den 8 transfer!
Fenerbahçe Futbol Akademisi, “Amatör aktarma Transfer tescil devre arası” döneminde 8 transfer yaptı.
Fenerbahçe Futbol Akademisi, “Amatör aktarma Transfer tescil devre arası” döneminde 8 genç yeteneğe imza attırdı.
Sarı-Lacivertliler; 3 kaleci, 3 savunma oyuncusu ve 2 hücumcuyu kadrosuna kattı. Yıldız adaylarının 3’ünün, altyapısıyla ünlü Altınordu’dan transfer edilmesi dikkat çekti. (Fanatik)
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