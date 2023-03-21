Fenerbahçe'de yeni Merih Demiral vakası! Yusuf Akçiçek'e İngiltere'den talip var...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ikinci bir Merih Demiral vakası yaşanmak üzere...

Ali Koç'un başkanlığı devralmasının ardından yapılan altyapı yatırımlarının karşılığı da gelmeye başladı. Sarı Lacivertli ekibin genç futbolcuları şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre; o isimlerden biri de Fenerbahçe altyapısının yeni gözbebeği Yusuf Akçiçek...

17 yaşındaki genç savunmacı şimdiden Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Güçlü fiziğinin yanı sıra savunmada ayaklarını da iyi kullanabilen genç futbolcunun son durumu dev ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

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GALATASARAY'DAN GELDİ

Genç futbolcu Fenerbahçe Akademisi'ne transfer olmadan önce Galatasaray altyapısında forma giyiyordu. 2019 yaz döneminde genç futbolcu, Sarı Kırmızılı ekipten ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Transfer olduğu tarihten itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki savunmacı şu anda Fenerbahçe altyapsının da en gözde isimlerinden biri.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

U17 Milli Takımı'nın 22-25-28 Mart 2023 tarihlerinde Antalya'da katılacağı U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları geniş kadrosu açıklandı.

FULHAM TRANSFERDE ISRARCI

Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve tıpkı Merih Demiral gibi A Takım formasını henüz giyemeyen Yusuf Akçiçek için Fulham'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun durumunu yakından inceleyen Premier Lig ekibi transferde oldukça ısrarcı.

Genç futbolcu için Fenerbahçe'nin de yakın zamanda profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

FULHAM'ın yanı sıra genç stoperi, İspanyol ekipleri Zaragoza, Osasuna ve Rayo Vallecano da yakından takip ediyor.