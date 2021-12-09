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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sürpriz kadro! Frankfurt'a verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Frankfurt
Fenerbahçede Vitor Pereiradan sürpriz kadro Frankfurta verilen iddaa oranı...

Ligde Rizespor'u farklı geçip morallenen Fenerbahçe, Alman ekip Eintracht Frankfurt'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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FENERBAHÇE

Süper Lig'de son olarak Rizespor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirmeyi garantileyip Konferans Ligi'ne aktarılmıştı.

Sarı-lacivertliler için Eintracht Frankfurt mücadelesi prestijden öteye gitmeyecek ve TD Vitor Pereira; "Gerçekçi olmak lazım, bizim önceliğimiz Süper Lig..." dedi.

Dolayısıyla rotasyon görebiliriz...

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sakat. Muhammed Gümüşkaya, Serdar Aziz, Dimitris Pelkas gibi ligde yedek bekleyen isimler bu kez ilk 11'de başlayabilir. 

U19 kadrosundan Fatih Şanlıtürk ve Arda Güler kamp kadrosuna alındı. Portekizli çalıştırıcı sürpriz yapıp bu genç isimleri de ilk 11'de sahaya sürebilir. Ve, ligde cezası olan İrfan Can Kahveci maç ritmini kaybetmemek adına takımın hücum merkezinde görev yapabilir.

EINTRACHT FRANKFURT

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14 hafta sonunda 18 puan toplayabildiği Bundesliga'nın orta sıralarında gezinen Eintracht Frankfurt, grup lideri olabilmek için en azından 1 puana ihtiyacı olduğu Fenerbahçe maçına Jesper Lindström hariç tam kadro geldi.

Sol bek Christopher Lenz ve kaptan Sebastian Rode'nin durumları maç saati netleşecek.

Alman kaynaklar kalede Kevin Trapp, sol kanatta Filip Kostic, hücum merkezinde Santos Borre'nin yerlerinin garanti olduğunu yazıyor.

Lindström'ün yokluğunda, Borre'nin arkasında "Kamada & Pacienca" ya da "Kamada & Hauge" ikililerinden birini izleyeceğiz.

Pazar günü Leverkusen'le zorlu bir maça çıkacaklar, İstanbul'da da grup liderliği için en az 1 puan kazanmak zorundalar... 

Fenerbahçede Vitor Pereiradan sürpriz kadro Frankfurta verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 7 resmi maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Eintracht Frankfurt'un son 7 resmi maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getirecek bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 2,50 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,66'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,39 iken Misli.com'da 1,47!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Frankfurt kazanır" oldu!

%27'lik kesim grupta hiçbir amacı kalmayan temsilcimiz Fenerbahçe yerine Alman ekibine güveniyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçede Vitor Pereiradan sürpriz kadro Frankfurta verilen iddaa oranı...

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Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Min-jae Kim, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Frankfurt

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