Fenerbahçe'de son dakika! Sarunas Jasikevicius'un gözü Barcelona'da

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe Beko'da 7 yıllık Zeljko Obradovic dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertli ekip, listenin ilk sırasına eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius'u koymuştu.





Ancak Fenerbahçe'yi üzecek bir gelişme Litvanya basınından geldi. Ülkenin ünlü gazetecisi Donatas Urbonas, Jasikevicius'un Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını ancak karar için sezon sonunu beklediğini yazdı.





Urbanos, Zalgiris Kaunas'tan ayrılacak olan vatandaşının Barcelona'nın başına geçebilme ihtimali nedeniyle Fenerbahçe'yi beklettiğini belirtti.

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