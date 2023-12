Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci - taraftar gerilimi! Osayi güçlükle sakinleştirdi...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımı karşısında deplasmanda 6-1'lik şok bir mağlubiyet yaşadı.

Right to Dream Park Stadı'nda oynanan maç sonrasında tatsız bir olay da meydana geldive sarı lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

İrfan Can karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kendisine tepki gösteren bir taraftarın yanına gitmeye çalıştı. Oldukça sinirli görünen Fenerbahçeli futbolcuyu Osayi, güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra birkaç güvenlik görevlisi de araya girerek olayın büyümesi engellendi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine olayla ilgili kısaca konuşan bir güvenlik görevlisi İrfan Can Kahveci'nin söz konusu taraftarın kendisini kızdırdığı için sinirlendiğini söyledi.

Öte yandan İrfan Can'ın yanı sıra İsmail Yüksek de taraftarlarla gerginlik yaşarken sarı lacivertli antrenörler genç oyuncuyu sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

LIVAKOVIC TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ



Nordsjaelland karşısında Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic, üst üste gelen gollerden sonra takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu. Birçok pozisyonda müdahale eden ancak 6 gole engel olamayan Hırvat kaleci, rakibin kazandığı pozisyonların ardından takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Kalesinde gördüğü 4’üncü golden sonra adeta yıkılan tecrübeli file bekçisi, mücadelenin ardından ise taraftarlardan özür diledi. Tribünlere giden Livakovic, taraftarların önünde eğilerek duygulu anlar yaşadı.



SAVUNMA ALARM VERDİ



Nordsjaelland maçının ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona ererken sarı-lacivertlilerin özellikle savunması alarm verdi. Savunma bölgesinde yaşanan boşluklarla ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 4 gole daha engel olamadı. Grubundaki 4 maçta 5 kez kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Danimarka’da gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Öte yandan Nordsjaelland’ın Fenerbahçe galibiyeti istatistiklere de yansıdı. Danimarka ekibi, Fenerbahçe kalesine 22 şut çekerken bu şutlardan 12 tanesinde isabet buldu. Ayrıca Nordsjaelland maç boyunca 3.32 xG (Gol beklentisi) üretmeyi başardı. Nordsjaelland, sarı-lacivertli ekibe rakip olan takımlar arasında bu sezon en fazla şut çeken, en fazla isabetli şut atan ve en fazla gol beklentisi üreten takım oldu.

