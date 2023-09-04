Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan Altay Bayındır, Livakovic ve Milli Takım açıklaması

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Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu görüşleri şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat: Milli Takım'a çağırmak zorunda kalacaklar

Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. 9'da 9 oldu, çok iyi bizim adımıza. Ülke puanına da katkı yaptık, gruplara kaldık. Güzel bir izin yapacağız. Sonrasında yeniden hazırlanacağız. İnşallah lig sonuna kadar böyle gider. Geniş bir kadromuz var. Bazen dışarıda kalan arkadaşlarımız oluyor. Herkes birbirine destek oluyor. Evden izleyen arkadaşlarımız kazanmamız için dua ediyordur bizlere. Güzel bir takımız, güzle bir birliktelik oldu. Filenin Sultanları'nı da şampiyonlukları için tebrik ederim.

Altay Bayındır kardeşim ile çok uzun zamandır arkadaşız. Birbirimize hep destek olduk. Çok güzel karakterli bir arkadaşımız. Gidebileceği en iyi yere gitti. İnşallah peşinden bizler de oraya gideriz.

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Dominik Livakovic çok iyi bir kaleci. 7 Sene boğunca Zagreb'de çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda çok iyi işler çıkardı. Birlikte çalışıyoruz. Hoca istediğine şans verecek. Oynayanın Fenerbahçe'ye katkısı olsun yeter.

Milli Takım için bir şey demek istemiyorum. İyi oynadığım sürece, mecbur çağırmak zorunda kalacaklar.

Umut Nayir: 9'da 9 mükemmel bir seri

Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Güzel bir zafer, onlara minnettarız. Bu yolda büyük örnek oldular.

Ankaragücü ilk profesyonel kulübüm. Onlara karşı oynadığımda garip hisler oluyor. Zor olacağı belliydi. Zeminle ilgili sıkıntılar vardı, ağır bir maç olacağı belliydi. Twente deplasmanından yorgun geldik. Bahane bulmadan, kazanmak önemliydi. 9'da 9 ile mükemmel bir seri yaptık.

Osayi-Samuel: Gol attığım için mutluyum

Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %10O kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum