Fenerbahçe'de Gherardini kaldı yeni hoca Jasikevicius oluyor | Transfer Haberleri

Fenerbahçe Beko’da coach Obradovic’in gitmesi tüm taşları yerinden oynatsa da yönetim, gelecek yeni antrenör ve yapılacak transferler adına çok önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, 6 yıllık süreçte Obradovic’in başarılı olmasında büyük rol oynayan İtalyan genel menacer Maurizio Gherardini’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte tutmayı başardı.

Avrupa’nın en iyi menajerlerinden biri olan Gherardini’nin takımda kalması, hem şubedeki bütçenin doğru şekilde yönetilmesini sağlayacak hem de yeni antrenör arayışında en belirleyici faktör olacak.

Jasikevicius da onu istemişti

Özellikle de taraftarın, Obra’dan sonra antrenörlük koltuğunda görmek istediği Litvanyalı coach Sarunas Jasikevicius transferinde bundan sonrası için büyük ilerleme olması bekleniyor. Çünkü Jasikevicius’un Fenerbahçe Beko’yla yaptığı görüşmelerde ilk kriterlerinden biri; Gherardini’nin kalmasıydı. Fenerbahçe böylece bir taşla iki kuş vurdu; hem Gherardini’yi tuttu hem de Jasikevicius’un isteklerinden birini yerine getirdi. Öte yandan Sarunas Jasikevicius için Barcelona da devreye girmiş ancak devam eden İspanya ACB Ligi’nde finale kalan takımın alacağı başarıya göre hareket edeceği belirtilmişti.

‘Yeni bir sayfa açıyoruz’

2014’ten bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın genel menacerlik görevini yapan ve 2017’de Euroleague tarafından ’Yılın Yöneticisi’ seçilen Maurizio Gherardini şu değerlendirmede bulundu: Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”





