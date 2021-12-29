Fenerbahçe'de gençler sahada, Afyonspor müthiş formda! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Gol sevinci olay oldu Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...Gol sevinci olay oldu! Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Altını hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltını hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Dev tünel bugün açılıyor 3 bölgeyi birbirine bağlayacakDev tünel bugün açılıyor! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak#Pirinkayalar
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin Balinalar beklemeye başladı...Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin! Balinalar beklemeye başladı...#Kripto Para
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
Yapay zekâ meydan okudu Bozuk parayı pirize takYapay zekâ meydan okudu! 'Bozuk parayı pirize tak' #Amazon Alexa
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Dostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçtiDostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçti!#2021
Omicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişiOmicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişi! #Omikron
Dostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler olduDostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?#İbrahim Çelikkol
Fatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndüFatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndü#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de gençler sahada, Afyonspor müthiş formda! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Afyon
Fenerbahçede gençler sahada, Afyonspor müthiş formda Bu maça iddaa oynayanların %62si...

Galatasaray'ın elendiği, Trabzonspor'un zorlanarak kazandığı Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Kadıköy'de AFJET Afyonspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını MBS2 ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye'den futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

FENERBAHÇE

9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemeyince eleştiri okları üzerine çevrilen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor engelini rahat bir oyunla 2-0 yenip gözünü kupaya çevirmişti.

Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo ve Mergim Berisha sakat. Altay Bayındır ile Serdar Aziz iyileşme sürecinde. Min-jae Kim, Mesut Özil ve Josa Sosa dinlendiriliyor. Gençler sahada olacak!

U19 takımında harika işler yapan Bora Çuha, Çağtay Kurukalıp ve Arda Okan Kurtulan maç kadrosunda. Ayrıca ligde henüz şans bulamamış Burak Kapacak, Osman Ertuğrul Çetin'i de ilk 11'de görebiliriz.

Vitor Pereira sonrası henüz bir teknik direktörle anlaşamayan sarı-lacivertlilerde, Zeki Murat Göle yedek kulübesinde olmaya devam edecek.

A takımda yer alıp yedekte bekleyen Max Meyer ve Muhammed Gümüşkaya'nın da forma şansı bulma ihtimali yüksek...

AFJET AFYONSPOR

Haberin Devamı

Son 6 resmi maçını kazanan, kupanın bir önceki turunda kendisinden (TFF 2. Lig) bir üst ligde (Spor Toto 1. Lig) yer alan İstanbulspor'u eleyen AFJET Afyonspor müthiş formda!

Sezona Mustafa Çapanoğlu ile başlayan Afyon ekibi, Çapanoğlu'nun 10. haftadaki istifası sonrası koltuğu Cem Kavçak'a emanet etmişti. Kavçak'la çıktıkları 9 lig maçında 22 puan topladılar.

Stoperlerden Yakup Yiğit cezalı, yokluğunda son maçlarda Erdinç Pekgöz'ün yanında Emre Dayan'ı izlemiştik. Takımda kaptanlığı orta sahada oynayan Nazmi Candoğan yapıyor.

Gol yollarında dikkat çeken 2 isim var: Fatih Aktay (24) ve Erhan Şentürk (32). Fatih (18 maç - 8 gol), Altınordu çıkışlı. Erhan (20 maç - 13 gol) ise Galatasaray...

Fatih ve Erhan'ı Yeni Malatyaspor'dan kiraladıkları Doğukan Emeksiz ile harmanlayıp hücumda 3'lü oynuyorlar. 

Fenerbahçede gençler sahada, Afyonspor müthiş formda Bu maça iddaa oynayanların %62si...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 10 maçın 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- AFJET Afyonspor'un son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 29 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%62'lik kesim genç oyunculardan kurulu bir takımla sahaya çıkması beklenen sarı-lacivertli ekibe güveniyor...

Haberin Devamı

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçede gençler sahada, Afyonspor müthiş formda Bu maça iddaa oynayanların %62si...

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın İtalya Serie A'daki ilk maçını hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Afyon

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO