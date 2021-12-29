Fenerbahçe'de gençler sahada, Afyonspor müthiş formda! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...

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FENERBAHÇE

9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemeyince eleştiri okları üzerine çevrilen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor engelini rahat bir oyunla 2-0 yenip gözünü kupaya çevirmişti.

Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo ve Mergim Berisha sakat. Altay Bayındır ile Serdar Aziz iyileşme sürecinde. Min-jae Kim, Mesut Özil ve Josa Sosa dinlendiriliyor. Gençler sahada olacak!

U19 takımında harika işler yapan Bora Çuha, Çağtay Kurukalıp ve Arda Okan Kurtulan maç kadrosunda. Ayrıca ligde henüz şans bulamamış Burak Kapacak, Osman Ertuğrul Çetin'i de ilk 11'de görebiliriz.

Vitor Pereira sonrası henüz bir teknik direktörle anlaşamayan sarı-lacivertlilerde, Zeki Murat Göle yedek kulübesinde olmaya devam edecek.

A takımda yer alıp yedekte bekleyen Max Meyer ve Muhammed Gümüşkaya'nın da forma şansı bulma ihtimali yüksek...

AFJET AFYONSPOR

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Son 6 resmi maçını kazanan, kupanın bir önceki turunda kendisinden (TFF 2. Lig) bir üst ligde (Spor Toto 1. Lig) yer alan İstanbulspor'u eleyen AFJET Afyonspor müthiş formda!

Sezona Mustafa Çapanoğlu ile başlayan Afyon ekibi, Çapanoğlu'nun 10. haftadaki istifası sonrası koltuğu Cem Kavçak'a emanet etmişti. Kavçak'la çıktıkları 9 lig maçında 22 puan topladılar.

Stoperlerden Yakup Yiğit cezalı, yokluğunda son maçlarda Erdinç Pekgöz'ün yanında Emre Dayan'ı izlemiştik. Takımda kaptanlığı orta sahada oynayan Nazmi Candoğan yapıyor.

Gol yollarında dikkat çeken 2 isim var: Fatih Aktay (24) ve Erhan Şentürk (32). Fatih (18 maç - 8 gol), Altınordu çıkışlı. Erhan (20 maç - 13 gol) ise Galatasaray...

Fatih ve Erhan'ı Yeni Malatyaspor'dan kiraladıkları Doğukan Emeksiz ile harmanlayıp hücumda 3'lü oynuyorlar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 10 maçın 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- AFJET Afyonspor'un son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 29 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%62'lik kesim genç oyunculardan kurulu bir takımla sahaya çıkması beklenen sarı-lacivertli ekibe güveniyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın İtalya Serie A'daki ilk maçını hatırlayalım...