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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip! Zirvedeler...

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip! Zirvedeler...
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Fenerbahçe'de bu sezon zaman zaman başarılı performanslar gösteren Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren transfer gelişmesi...

Fenerbahçe’de bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan genç yıldızın son talibi Alkmaar oldu. Ferdi’nin yetiştiği ülke olan Hollanda’nın önde gelen takımları arasında yer alan Alkmaar, yeni sezonda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu

Kırmızı-Beyazlılar, ligde Ajax ile zirveyi paylaşıyor. Alkmaar son dönemde Wigndal (20), Koopmeiners (22), Stengs (21) ve Boadu (19) gibi gençleri Hollanda futboluna kazandırdı. (Fanatik)

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğluna sürpriz talip Zirvedeler...

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